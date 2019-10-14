Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hedeflere ulaşana kadar durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekâtı'nın "hedeflere ulaşılana dek durmayacağını" söyledi.
Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, #BarisPinariHarekati’nin başarısı karşısında panik halinde “operasyonu durdurun” çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 14, 2019
Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok.
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