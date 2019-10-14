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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hedeflere ulaşana kadar durmak yok

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekâtı'nın "hedeflere ulaşılana dek durmayacağını" söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hedeflere ulaşana kadar durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekâtı'nın "hedeflere ulaşılana dek durmayacağını" söyledi.

 

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