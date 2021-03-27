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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Cenevre Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol bir açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Cenevre Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol’un Açıklaması:

Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantıları kapsamında bu hafta, UBP, CTP, HP ve TDP Genel Başkanları ve beraberindeki heyetlerle ayrı ayrı görüştü. Cumhurbaşkanımız’a bu görüşmelerde Müzakere heyeti de eşlik etti.

Cumhurbaşkanımız bilgilendirme toplantıları kapsamında, 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de yapılcak 5+BM gayrıresmi toplantısının iki taraf arasında bir uzlaşı zemini arayışı toplantısı olduğunu ifade ederek, KKTC olarak ortaya koyacağımız vizyona ilişkin bilgilendirme yaptı ve görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşı için, iki taraf arasında eşitliğin sağlanmasının esas olduğunu, bu bağlamda mevcut gerçekler çerçevesinde olası bir uzlaşının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin iş birliğine dayalı olabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Cenevre öncesi, davet gelmesi halinde, Cumhuriyet Meclisi’nde de bilgi vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanımız, bilgilendirme toplantıları kapsamında, önümüzdeki hafta, DP ve YDP Genel Başkanları ve beraberindeki heyetleri kabul edecektir.

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