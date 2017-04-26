Cumhurbaşkanlığı: “Tek taraflı iyi niyetli çabalarla mümkün değil"

Cumhurbaşkanlığı çözüm sürecine ilişkin gerçekleştirdiği açıklamasında Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in başkanlık seçimleri yaklaştıkça çözümden uzaklaştığını savundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Enosis Plebisitinin okullarda kutlanması kararını düzeltme yönünde, DİSİ ve AKEL’in Rum Meclisi’nden geçmesini sağladıkları yasanın, Sayın Anastasiadis tarafından imzalanmayarak Anayasa Mahkemesi’ne sevkedildiği açıklanmıştır. Böylece Sayın Rum lider daha önce kendisinin de yanlış bulduğunu açıkladığı bu kararı bertaraf etmek ve müzakere sürecinin devamını sağlamak yönünde yasayı geçiren DİSİ ve AKEL’in bu çabasına saygı göstermediği gibi, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerine önem vermediğini de bir kez daha göstermiştir. Sayın Anastasiadis’in bu tavrı, müzakere ruhuna uygun değildir ve kendi kamuoyunu bile ikna edici olmaktan çok uzaktır.

“SEÇİM YAKLAŞTIKTÇA ANASTASİADİS ÇÖZÜMDEN UZAKLAŞMAKTADIR”

Sayın Anastasiadis’in gerek bu konudaki ve gerekse müzakere sürecinde özellikle son aylarda kendisini belli eden yapıcı olmayan tavrını üzüntü ile gözlemlemekteyiz. Öyle anlaşılmaktadır ki, Güney Kıbrıs’ta seçimler yaklaştıkça Sayın Anastasiadis çözümden uzaklaşmaktadır. Bizim gördüğümüz bu gerçeği eminiz ki açıktan ifade etmeseler de uluslararası toplum da görmektedir.

"ANCAK TEK TARAFLI İYİ NİYETLİ ÇABALARLA MÜMKÜN DEĞİL"

Sayın Anastasiadis’in umut kırıcı bu tavırlarına rağmen, Kıbrıs Türk tarafı olarak önceden varılan mutabakat çerçevesinde, 2, 11 ve 17 Mayıs tarihleri için planlanmış bulunan müzakerelere katılacağız. Bundan önce olduğu gibi, bütün iyi niyetimizle sonuç almaya odaklanarak bu görüşmelerde yapıcı tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı olarak çözüm yönündeki irademiz, geçmişte de kanıtlandığı gibi, hep güçlü olmuştur ve bu son aşamada da öyle olacaktır. Ancak açık bir gerçektir ki sonuca varmak tek taraflı iyi niyetli çabalarla mümkün değildir. Bunu tüm çözüm yanlılarının görmesinin zamanı gelmiştir. Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak istiyorsak uluslararası toplum dahil herkesin üzerine düşeni yapması gerekir.

KKTC Cumhurbaşkanlığı