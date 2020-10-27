Cumhurbaşkanlığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komitesi de istifa etti

İşte açıklama;

Biz, aşağıda imzası bulunan iki toplumlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin beş Kıbrıslı Türk üyesi, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı tarafından atandığımız ve beş yıldır toplum liderimizi temsilen barış adına büyük bir umut ve gururla, gönüllü olarak yürüttüğümüz bu görevden istifa ettiğimizi kamuoyuna bildiririz.

Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadelenin hem toplumsal hem toplumlararası barışın inşasında vazgeçilmez bir unsur olduğu 1325 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile de ortaya konmuş bir gerçektir. Bu temelde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi kapsamında bir yandan liderler arası müzakere süreçlerine diğer yandan da toplumsal düzeyde barış ve adalet kültürünün gelişmesine katkı yapmaya çalıştık.

Geçirdiğimiz son Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ne yazık ki Kıbrıslı Türklerin iradesine müdahalelere tanık olduğumuz, ülkemizde demokrasinin ve toplumun adalet duygusunun büyük yara aldığı bir seçim olmuştur. Kıbrıs Türk toplumunun elinden iradesinin açıkça alındığı bu şartlar altında, yeni cumhurbaşkanını temsilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nde çalışmamızın bir zemini kalmamıştır. Dolayısıyla bu görevi yürütebilmemiz mümkün değildir.

2015 yılından önce olduğu gibi bugünden sonra da Kıbrıs’ın kuzeyinde insan hakları, sosyal adalet, eşitlik ve demokrasinin tesisi ve Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir barışın inşası için çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Mine Yücel, Ömür Yılmaz, Derya Beyatlı, Umut Bozkurt, Mine Atlı