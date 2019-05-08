Cumhurbaşkanlığı yetkilisi İmamoğlu’na destek veren sanatçıları fişledi

İmamoğlu’nun YSK’nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi ‘konuşma’ya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle mesaj paylaşmıştı.
Sati’nin paylaştığı isimler yazılı kağıtta “#HerŞeyÇokGüzelOlacak diyenler devam” ifadesi ve bu etiketle paylaşım yapan sanatçıların isim ve soy isimleri yer aldı.
Sati, tepkilerin ardından hesabını korumalı hale getirdi.
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