Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek: Kayıt dışı dinle mücadele edilmeli

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, 15 Temmuz darbe girişimine dair değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, "Kayıt dışı dinle mücadele edilmeli" uyarısını yaptı.

Çiçek, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuştu. Çiçek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da haklı olarak dış güçler vurgusu yapıyor. Evet, 27 Mayıs, 12 Mart vb… Dış güçler var. Ancak… Birinci tespitim şu: Türkiye tesir katsayısı en yüksek olan coğrafyada. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan topağı olan coğrafya çok stratejik. İkinci tespitime geçelim: Önemli dış güçlerin sayısı 7-8'i ya da bir elin parmaklarını geçmez. Bu 7-8 dış gücün birinci sınıf istihbaratçılarının görev yaptığı yer Türkiye. Bu istihbaratçılar Ankara toptancı halinde salatalık satmıyor. Bunlar yasal ya da yasal olmayan değişik grupların, organizasyonların içerisinde görev yapıyor. Bunlara dikkat etmek ve üzerinde durmak gerekiyor." dedi.

"Yasal ya da yasal olmayan organizasyonların içindeki istihbaratçılara bakılmalı"

Çiçek şu ifadeleri kullandı:

"Bakın Osmanlı'da istihbarat konusunda bir araştırma kitabı var mı? Yok! Abdülhamit döneminde olan istihbarat birkaç cümleyle anlatılıyor. Ancak… Avrupa'da ayaklanmalar olduğunda o zaman telefon yok, ulaşım zaman alır… Buna rağmen ayaklanmalar çıktığında haber alınıyor. Bugün de Türkiye'nin içindeki bir kez daha altını çiziyorum, yasal ya da yasal olmayan organizasyonların içindeki istihbaratçılara bakılmalı.

"Şehir şebekesine temiz su vermezsen, klorlamazsan, millet de gider koli basili olan sudan içer"

Şehir şebekesine temiz su vermezsen, klorlamazsan, millet de gider koli basili olan sudan içer. Diyanet'e çok görev düşüyor. Çünkü… 15 Temmuz darbe girişimin ardından hazırlanan iddianamelerin girişine bakın, 60-70 sayfada ne yazıyor? Rüyalar üzerinden din anlatılıyor. Fetullah Gülen'in örgütlenmesinin Kestanepazarı'nda başlaığı, dini söylemler vs… Rüyalar üzerinden kurgulanan hareket. Önemli ilahiyatçılardan Prof. Mustafa Öztürk, Fetullah Çatı İddianamesi'nde bilirkişiydi ve yaptığı tespitler çok önemli. Osmanlı, Selçuklu döneminde bile bazı yapıların dini rüyalar üzerinden anlattığını görüyoruz.

"15 Temmuz'u ayrı bir yere koyup incelemek gerekiyor"

15 Temmuz'un ceza hukuku bölümü tamam. 251 şehit, binlerce yaralı var! Bombaladılar, öldürdüler yani 8-10 çeşit ceza hukuku alanında konu var. Bir de olayın sosyolojik, eğitim, din boyutu var. Siyasetin bu konuda eksikleri neler? Bunlara bakmak şart. Çünkü bu konu partiler üstü. Geçmiş darbelere bakmak lazım ama 15 Temmuz'u ayrı bir yere koyup incelemek gerekiyor.

"Din konusunda da kayıt dışıyla mücadele edilmeli"

Bu noktada nasıl “ekonomide kayıt dışı” diyorsak, “siyaset de kayıt dışı” diyorsak, din konusunda da kayıt dışıyla mücadele edilmeli. 15 Temmuz'da (bugün barıştık denildi) ABD, Batı ve Müslüman dediğimiz ülkeler var. Tamam dış politikada ebedi düşman veya dost yoktur ama… Daha önce de söyledim:

"Türkiye bu 28 devletle uğraşıyor"

Terörün arkasında bazen aynı kıbleye yöneldiğimiz, bazen aynı ittifak içerisinde olduğumuz, bazen de her ikisi birden olan uluslararası güçler var.

Türkiye'nin uğraştığı 3-5 örgüt değil, PKK'nın arkasında 28 devlet var. Bunu bilesiniz. Türkiye bu 28 devletle uğraşıyor."