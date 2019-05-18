  • BIST 86.796
  • Altın 248,760
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı’nda 19 Mayıs resepsiyonu

» »
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen 19 Mayıs resepsiyonu ve liseli gençlerin konseriyle kutlandı.
Cumhurbaşkanlığı’nda 19 Mayıs resepsiyonu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen 19 Mayıs resepsiyonu ve liseli gençlerin konseriyle kutlandı.

Kıbrıs Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk’ün demokratik, laik düşüncelerini baskıya maruz kalmadan kendiliğinden benimsemiş, içselleştirmiş bir toplum olmanın gururunu taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Siz gençler, bu düşünce ve fikirleri geleceğe taşıyacaksınız.

Kıbrıs Türk halkının demokratik, çoğulcu, laik ve hoşgörülü bir toplum olarak, bağnazlığa asla yer vermeyen bir toplum olarak gelişmesi için elinizden geleni yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sevgili gençler sizlere bu yolda nice başarılar diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Gençlere meyve suyu ve yiyecek ikramlarının yapıldığı resepsiyonda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte karşıladğığı gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanlığı’nda gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, 23 Nisanlarda çocuklarla, 8 Mart’ta kadınlarla, Dünya Sanat Günü’nde sanatçılarla, engelliler haftasında özel gereksinimli bireylerle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldiğini anımsattı.

Bu yıl 19 Mayıs 1919’un 100. yılı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı “Bu günde Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anmak ve hatırlamak son derece önemli.

Mustafa Kemal Atatürk eskimeyen bir liderdir. 19 Mayıs 1919’dan bugüne 100 yıl geçmiş olmasına rağmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve düşünceleri hala taptaze.

Onun öngörüleri ve ilkeleri hala taptaze” dedi Ülke genelindeki liselerden gençlerin Cumhurbaşkanlığı’nda ülke sorunları ve çözüm yolları ile ilgili düşüncelerini ortaya koydukları bir çalışma yaptıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlerin toplum ve gençlik sorunları ile ilgili ne düşündüğü, nasıl çözümler beklediğinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Öyle inanıyorum ki sizlerin düşünen, araştıran, soran ve sorgulayan bir gençlik olarak yetişmeniz, toplumumuzun geleceği açısından son derece önemlidir.

Geleceğin yöneticileri olarak sizler sorunlara bugünden teşhis koyup, bununla da yetinmeyerek o sorunların nasıl aşılabileceği ile ilgili düşünceler geliştirdikçe toplumumuz daha iyiye, daha güzele gidecektir”.

Cumhurbaşkanlığı bahçesindeki resepsiyonda, liselerarası müzik yarışmasında dereceye giren Namık Kemal Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Yakın Doğu Koleji, TED Koleji ve Levent Koleji müzik grupları sahne aldı. Dün geceki etkinliğe ülke genelindeki liseler, spor federasyonları, Gençlik Dairesi ekipleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, farklı ülkelerden eğitim için gelen üniversite öğrencileri ve özel gereksinimli gençler katıldı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanan aracın şoförünün ismi belli oldu17 Mayıs 2019 Cuma 16:08
  • UBP-HP koalisyonuna doğru.. Tatar: "İki tane kahve içtim, bir yakınlaşma oldu"17 Mayıs 2019 Cuma 16:06
  • “Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı” düzenlendi.17 Mayıs 2019 Cuma 15:45
  • 12 meslek okulundaki 662 son sınıf öğrencisine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi17 Mayıs 2019 Cuma 15:10
  • Tır devrilerek yandı!17 Mayıs 2019 Cuma 15:08
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay gençleri kabul etti17 Mayıs 2019 Cuma 14:56
  • Mülteci dramı sürüyor: Tır içinde saklanan 15 kişi tespit edildi.17 Mayıs 2019 Cuma 14:33
  • Denktaş: "Yörü be sadeli da gorkmaaa"17 Mayıs 2019 Cuma 14:17
  • UBP-HP koalisyonunda sona doğru: yeniden buluştular17 Mayıs 2019 Cuma 14:12
  • Yangın çıktı17 Mayıs 2019 Cuma 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti