Cumhurbaşkanlığında 3. Çocuk Çalıştayı düzenlendi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve “Çocuklar sorguluyor” temasının işlendiği çalıştayda, çocuklar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde kurulan 9 ayrı masada, “Değerler, Sağlık-Çevre, Dünya, Yönetim, Sanat, Aile, Eğitim, İletişim araçları” başlıklarını kendi aralarında tartışarak, önerilerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlenen çalıştay yaklaşık 3 saat sürdü. Çalıştayla eş zamanlı olarak 20 öğretmenin katılımı ile Cumhurbaşkanlığında aynı konularda swot analizi yapıldı.

CUMHURBAŞKANI AKINCI, ÇOCUKLARA “HAKLARIMI BİLİYORUM” KİTABINI DAĞITTI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yer alan çalışma gruplarını tek tek ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı’nın hazırlattığı “Haklarımı Biliyorum” adlı çocuk kitabını dağıttı.

Çocuklarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hem okuyun hem eğlenin, dağıttığım kitabı da okuyun” dedi.

Çocuklara,” Sizleri Cumhurbaşkanlığında ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Buralar sizin yeriniz, büyüyeceksiniz bu ülkenin yönetimine de geleceksiniz. Bu yaşta çocukluğunuzun tadını çıkarın” diye seslenen Cumhurbaşkanı Akıncı, yaz tatilinin de yaklaştığını belirterek, çocuklardan, hem okuyup hem eğlenmelerini istedi.

“BU DÜNYA SİZİN DE DÜŞÜNCELERİNİZLE DAHA GÜZEL BİR DÜNYA HALİNE GELECEK”

Çocukların düşüncesi ile dünyanın daha güzel hale geleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Tatilde kitap da okuyun, Size dağıttığımız kitapları da okuyun. Kitapta haklarınızı bulacaksınız; çocuklarının da hakları var. Sizler de düşüncelerinizi geliştirip, düşüncelerinizi söyleyeceksiniz ve bu dünya sizin de düşüncelerinizle daha güzel bir dünya haline gelecek. Bunun için tabi kendinizi iyi yetiştirmeniz lazım. Öğretmenlerinizle birlikte uğraş vermeniz lazım. Öğretmenleriniz size en iyisini vermeye çalışıyor: Gerek evde anne balalarınız, kardeşlerinizle, gerek okulda öğretmenlerinizle çok iyi bir diyalog içinde olmanız lazım. İyi yetişmenin en önemli noktalarından biri de budur; iyi dinlemek, karşınızdakiyle iyi diyalog içinde olmak, bunlar çok çok önemli. Arkadaşlarınızı sevin, birbirinizle her zaman iyi geçinin, hem çalışın hem oynayın, çocukluğunuzun tadını çıkarın.”

ÇOCUKLARDAN CUMHURBAŞKANI’NA SEVGİ YUMAĞI

Çalıştayın sonunda, Cumhurbaşkanlığı bahçesi çocuk bahçesine döndü. Çocuklar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde, Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı ile toplu ve tek tek anı fotoğrafı çektirdi, “Haklarımı Biliyorum” kitabını imzalattı. Çocuklardan biri, “Sizi çok seviyorum ve size sarılmak istiyorum” diyerek Cumhurbaşkanı’na sarıldı.

“Çocuklar sorguluyor” temasının işlendiği çalıştayda çocukların ulaştığı sonuçlar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde kamuoyu paylaşılacak.

ÇALIŞTAYA KATKI KOYAN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE MODERATÖRLERE SERTİFİKA VERİLDİ

Çalıştaya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Lefkoşa’dan Şehit Ahmet Doğan İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu; Gazimağusa’dan Alaniçi İlkokulu, Akova Yıldırım İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu; Girne’den Çamlıbel İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Lapta İlkokulu; Güzleyurt-Lefke’den Zümrütköy İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Doğancı İlkokulu; İskele’den Şehit İlker Kartel İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu ve Ziyamet İlkoklu’ndan öğrenci ve öğretmenler katıldı.