Cumhurbaşkanlığı'nda Bayramlaşma

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resepsiyonda halkla ve personelle bayramlaştı.
Resepsiyona; hükümet ve devlet erkânı, üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileri, vatandaşlar ile personel katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığı bahçesinde konuklarla sohbet etti.
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