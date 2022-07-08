Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kurban Bayramı’nın ülkeye ve tüm insanlığa huzur, mutluluk, barış ve refah getirmesini temenni etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kurban Bayramı’nın ülkeye ve tüm insanlığa huzur, mutluluk, barış ve refah getirmesini temenni etti.
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