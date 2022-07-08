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Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma

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Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma
Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kurban Bayramı’nın ülkeye ve tüm insanlığa huzur, mutluluk, barış ve refah getirmesini temenni etti.

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