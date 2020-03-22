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Cumhurbaşkanlığı'nda bir kurul daha kuruldu.Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu göreve başladı

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Cumhurbaşkanlığı'nda bir kurul daha kuruldu.Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu göreve başladı
Cumhurbaşkanlığı'nda bir kurul daha kuruldu.Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu göreve başladı

Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınının ülkemizdeki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla ivedi olarak alınması gereken bütünlüklü ekonomik ve mali önlemler konusunda tavsiye niteliğinde görüşler iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu oluşturulduğu belirtilerek, Ekonomi alanında değişik kesimlerin kaygılarını dinleyip, toplumsal huzursuzluğun azaltılmasına ve bu zor dönemin dayanışma ruhu içerisinde elbirliğiyle aşılmasına katkı yapmayı da hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu'nda şu isimlerin yer aldığı aktardıldı.

  1. Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı ve Kalkınma Ekonomisi, Uluslararası Ticaret Uzmanı
  2. Serdar Denktaş, Maliye Eski Bakanı
  3. Ahmet Havutçu, Maliye Bakanlığı Eski Müsteşarı
  4. Fatma Coşar Kınış, Kalkınma Bankası Eski Genel Müdürü
  5. Çağın Refik, Finans/Bankacılık
  6. Engin Arı, Finans/Sigorta
  7. Bülent Berkay, Finans/Bankacılık
  8. Bülent Kanol, Turizm/Eğitim
  9. Mehmet Seyis, Sendikacı
  10. Mahmut Kamber, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı
  11. Dizem Ertaç, Akademisyen, Yakın Doğu Üniversitesi, Genel Denge Modelleri
  12. Doç. Dr. Sertaç Sonan, Akademisyen, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Politik Ekonomi

Çalışmalarını internet ortamında başlatan kurul, vardıkları sonuçları Cumhurbaşkanına, hükümete iletecek ve gerektikçe kamuoyu ile de paylaşacak.

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