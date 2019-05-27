  • BIST 86.072
  • Altın 251,129
  • Dolar 6,0671
  • Euro 6,7997
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün toplantı yapılacak

» »
Cumhurbaşkanlığı’nda bugün toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı’nda bugün toplantı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani BRT’ye yaptığı açıklamada, cep telefonlarının adanın tamamında kullanılabilmesi ile ilgili hukuki sorunun aşıldığını ve Cumhurbaşkanlığı’nda bugün saat 10.00’da konuya ilişkin bir toplantı yapılacağını söyledi

Samani, bundan sonraki süreçte ayrı ayrı anlaşmalar imzalanacağını teknik bağlantılar kurulacağını ve Haziran sonunda telefonların iki tarafta da çalışmaya başlamasını beklediklerini ifade etti. Samani, “Gecikme olsa bile bizler hayata geçeceğini söylemeye devam ettik. Cumhurbaşkanımız olumlu davranış ve tutumunu kararlılıkla sürdürdü. Dolayısı ile yapılacak görüşmede herhangi bir sorun çıkmasını beklemiyoruz” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’de FETÖ/PDY operasyonunda yakalananlar tutuklandı26 Mayıs 2019 Pazar 19:27
  • Seyir halindeki araç yandı !26 Mayıs 2019 Pazar 19:21
  • Çalık’ın Ölüm Nedenini Belirlemek İçin Otopsi Yapıldı26 Mayıs 2019 Pazar 19:21
  • Lefkoşa'da, misafirini bıçakla yaraladı26 Mayıs 2019 Pazar 19:20
  • 18 yaşındaki genç aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi26 Mayıs 2019 Pazar 19:18
  • İlk sandık çıkış anketleri: "Niyazı Kızılyürek kazanıyor"26 Mayıs 2019 Pazar 18:15
  • EXIT POLL: AKEL ve DİSİ baş başa26 Mayıs 2019 Pazar 18:09
  • AP seçimleri... 17:00 itibariyle oy kullanan Kıbrıslı Türklerin sayısı: 5.30026 Mayıs 2019 Pazar 17:48
  • Cezaevinde ölüme ileri tetkik yapılacak26 Mayıs 2019 Pazar 16:44
  • 15:00 itibarı ile AP seçimlerine katılım %29 ...26 Mayıs 2019 Pazar 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti