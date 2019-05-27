Cumhurbaşkanlığı’nda bugün toplantı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani BRT’ye yaptığı açıklamada, cep telefonlarının adanın tamamında kullanılabilmesi ile ilgili hukuki sorunun aşıldığını ve Cumhurbaşkanlığı’nda bugün saat 10.00’da konuya ilişkin bir toplantı yapılacağını söyledi

Samani, bundan sonraki süreçte ayrı ayrı anlaşmalar imzalanacağını teknik bağlantılar kurulacağını ve Haziran sonunda telefonların iki tarafta da çalışmaya başlamasını beklediklerini ifade etti. Samani, “Gecikme olsa bile bizler hayata geçeceğini söylemeye devam ettik. Cumhurbaşkanımız olumlu davranış ve tutumunu kararlılıkla sürdürdü. Dolayısı ile yapılacak görüşmede herhangi bir sorun çıkmasını beklemiyoruz” dedi.