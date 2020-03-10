Cumhurbaşkanlığı’nda ‘koronavirüs’ konulu toplantı gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı’nda koronavirüse karşı alınan ve alınacak olan önlemlerin görüşüleceği toplantı bugün gerçekleştirilecek.

Dünyada ciddi bir salgın haline dönüşen koronavirüs (COVID-19) tehdidine karşı hükümetin ilgili birimlerinin çalışmalarının ne düzeyde olduğu ve KKTC’de alınması gerekli diğer önlemlerin neler olabileceği, Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda ele alınacak.

Konunun hükümet ve sağlıkla ilgili kuruluşlarla birlikte ele alınması amacıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında yapılacak toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Eş Başkanı Cenk Soydan ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz davet edildi.

Toplantı bugün saat 11.00’de yapılacak.