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Cumhurbaşkanlığı’nda koronavirüs toplantısı yapılacak

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Cumhurbaşkanlığı’nda koronavirüs toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı’nda koronavirüs toplantısı yapılacak

Dünya’da ciddi bir salgın haline dönüşen Koronavirüs (COVID-19) tehdidine karşı hükümetin ilgili birimlerinin çalışmalarının ne düzeyde olduğu ve KKTC’de alınması gerekli diğer önlemlerin neler olabileceği, Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda ele alınacak.

Konunun hükümet ve sağlıkla ilgili kuruluşlarla birlikte ele alınması amacıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında yapılacak toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Eş Başkanı Cenk Soydan, ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz davet edildi.

Toplantı 10 Mart Salı günü saat 9.30’da yapılacak.

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