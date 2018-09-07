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Cumhurbaşkanlığı'nda kritik zirve
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KIBRIS
07.09.2018 10:25
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşme saat 11.30’da başlayacak.
Detaylar az sonra...
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