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Cumhurbaşkanlığı'nda kritik zirve

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı'nda kritik zirve

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşme saat 11.30’da başlayacak.

Detaylar az sonra...

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