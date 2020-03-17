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Cumhurbaşkanlığı'nda kritik zirve başladı! Seçim ertelenecek mi? CB'lığına kim vekalet edecek?

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Cumhurbaşkanlığı'nda kritik zirve başladı! Seçim ertelenecek mi? CB'lığına kim vekalet edecek?
Cumhurbaşkanlığı'nda kritik zirve başladı! Seçim ertelenecek mi? CB'lığına kim vekalet edecek?

Cumhurbaşkanlığı'nda kritik zirve başladı! Seçim ertelenecek mi?

CB'lığına kim vekalet edecek?

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin talebi ile Cumhurbaşkanlığı’nda ‘seçime yönelik’ toplantı gerçekleştiriliyor.

Toplantıya parti başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Başsavcı Behiç Öztürk de katıldı.

Toplantıda, partilerin konsensüsle Cumhurbaşkanı’na ilettikleri seçimin ertelenmesi ve izlenecek yol görüşülüyor.

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