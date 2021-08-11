Cumhurbaşkanlığı’nda pozitif vaka, Sibel Tatar temaslı!

Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan iki kişinin PCR test sonuçlarının pozitif çıktığı ve söz konusu kişiler arasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın yakın korumasının da olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda geniş bir PCR taraması yapıldığı ifade edilirken, Sibel Tatar’ın birinci derece temaslı konumunda olduğu da gelen bilgiler arasında…

Cumhurbaşkanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor…