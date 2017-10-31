Cumhurbaşkanlığı’nda seçim zirvesi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın davetiyle 16.20’de başlayan toplantıya, Meclis Başkanı Sibel Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı.
Yasayı imzalamadan önce taraflarla bir araya gelmek istediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Akıncı, neyi imzaladığından emin olmak istediğini söylemişti.
7 Ocak’ta yapılması öngörülen erken seçimin tarihinin kesinleşmesi için Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlanması gerekiyor.
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