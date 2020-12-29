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Cumhurbaşkanlığı'nda tüm testler negatif!

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Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR Test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanlığı’nda gerekli tüm tedbirlerin uygulandığını belirtti. 
Cumhurbaşkanlığı'nda tüm testler negatif!

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR Test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanlığı’nda gerekli tüm tedbirlerin uygulandığını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR Test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu memnuniyetle duyurmak isteriz. Tüm dünyada artarak etkisini gösteren Covid-19 salgını karşısında tüm halkımızın alınan tedbir kararlarına hassasiyetle uyacağına olan inancımızı vurgular, Cumhurbaşkanlığı’nda da gerekli tüm tedbirlerin uygulandığını belirtmek isteriz.

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