Cumhurbaşkanlığında yarın '19 Mayıs'ta Omuz Omuza' etkinliği yapılacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Etkileşimli Drama Derneği iş birliğinde yarın “19 Mayıs’ta Omuz Omuza” etkinliği yapılacak.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Engelliler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, özel gereksinimli çocukların da katılacağı etkinlik yarı) saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yer alacak.
17 okuldan 68 çocuğun katılacağı etkinlik çerçevesinde drama atölyeleri ile çeşitli organizasyonlar yapılacak.
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