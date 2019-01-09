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Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevinden ayrıldı(güncel)

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KKTC Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin görevden ayrıldı...
Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevinden ayrıldı(güncel)

KKTC Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin görevden ayrıldı...Cumhurbaşkanlığında halen Müzakereci görevine de herhangi bir görevlendirme uzun süredir yapılmadı.

Sosyal medyadan açıklama yaptı, işte o açıklama;

Bugüne kadar inanarak yürüttüğüm Diplomasi ve AB Özel Danışmanlığı görevimden Cumhurbaşkanımızla istişare ederek ayrıldım. Müzakerelerin yeniden başlaması durumunda tüm kalbim ve emeğim ile sürece katkı koymaya her zaman hazırım. Bu süre içerisinde bir takım uluslararası projelerde ve akademik çalışmalarda bulunacağım. Başta Cumhurbaşkanımıza, çalışma arkadaşlarıma ve yabancı misyonlarda bulunan tüm temsilcilere en içten teşekkürlerimi sunarım.

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