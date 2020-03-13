Cumhurbaşkanlığındaki toplantı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüs konusunda ülkedeki son durumu görüşmek üzere Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan veya temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığındaki toplantı az önce tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüs konusunda ülkedeki son durumu görüşmek üzere Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan veya temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığındaki toplantı az önce tamamlandı.
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