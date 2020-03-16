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Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda seçimin ertelenmesi konusu ele alınacak

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Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda seçimin ertelenmesi konusu ele alınacak
Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda seçimin ertelenmesi konusu ele alınacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’de temsil edilen partilerin başkan ve temsilcilerinin ortak talebi üzerine yarın saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı düzenleyecek.

Toplantıya parti liderleri ve temsilcilerinin yanında, Cumhuriyet Meclisi Başkan’ı Teberrüken Uluçay, Yüksek Seçim Kurulu Başkan’ı Narin Ferdi Şefik ve Başsavcı Behiç Öztürk de katılacak.

Toplantıda partilerin görüş birliğiyle Cumhurbaşkanı’na bildirdikleri ve kamuoyuna açıkladıkları seçimlerin ertelenmesi konusu ele alınacak. Bu konuda izlenmesi gereken yol üzerinde ortak anlayış geliştirilmeye çalışılacak.

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