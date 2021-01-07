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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapıldı
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapıldı:

Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkanlık seçimlerinden sonra başlayan ve artarak devam eden, dün ise Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişe ile izliyoruz.

İlgili tüm tarafların makul ve sağduyulu davranacağına inanıyor, ABD’de erken zamanda, siyasi olgunluk içinde, sükunetin sağlanmasını diliyoruz.

 

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