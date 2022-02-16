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Cumhurbaşkanlığı’ndan Avam Kamarası Başkanı Hoyle Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı’ndan Avam Kamarası Başkanı Hoyle Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı’ndan Avam Kamarası Başkanı Hoyle Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı, Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle’un, Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanlığına davet edilmesine rağmen bu daveti karşılıksız bırakmasının hayal kırklığına neden olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Sir Lindsay Hoyle’e görüşme daveti yapıldığı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da bu yönde çağrıda bulunduğu kaydedilerek, Hoyle’un bu davete icabet etmeyerek sadece Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunmasının KKTC tarafında hayal kırıklığına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlara değinildi:

“Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olduğunu her vesileyle ifade eden Birleşik Krallık ve temsilcilerinin, özellikle garantör ülkelerden biri olarak Kıbrıs’ta müktesep eşit haklara sahip iki tarafa da eşit muamele yapmaları gerekirken, Kıbrıs Türk tarafının eşitliğini gözetmemesi kabul edilebilir değildir.

İki tarafa eşit söz hakkı/imkânı tanınmaması ve doğal/müktesep egemen eşitliklerine saygı gösterilmemesi, Kıbrıs adasında ve bölgemizde ihtiyaç duyulan iş birliği, güvenlik ile istikrara değil, sürdürülemez olduğu kabul edilen statükonun devamına hizmet etmektedir. 

Şayet Birleşik Krallık Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olma konusundaki söylemlerinde samimiyse diyalog ve temaslarında, tarafların mutlak eşitliği ilkesini gözeten bir tutum sergilemelidir.”

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