Cumhurbaşkanlığı'ndan Cinayet Zanlısıyla İlgili Açıklama

İşte açıklama!

İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi ile ilgili cinayet zanlısı olarak aranan şahıs, Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Suç ve Suça İlişkin Teknik Komite ve polisimizin yapmış olduğu etkin girişim sonucunda, bugün saat 17.00 sularında Güney Kıbrıs’ta tutuklanmıştır. İlgili Teknik Komite Başkanı Salih Can Doratlı’nın koordinasyonunda, cinayet zanlısının iadesi için gerekli girişimler tamamlanmış olup iadenin bu aksam itibarı ile gerçekleştirileceği teyit edilmiştir.