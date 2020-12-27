Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid testi pozitif çıkan hemşirelere geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanlığı, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde test sonucu pozitif çıkan üç hemşire için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan bir kişinin temaslı olduğu haberine de vurgu yapılan açıklamada, söz konusu bilginin doğru olduğu ancak test sonucunun negatif çıkmasıyla birlikte kişinin temaslılar karantinasında kaldığı bilgisi de verildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;

Dün yüksek ateş şikayeti nedeni ile test yaptıran ve test sonuçları pozitif çıkan üç hemşiremize ve diğer tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. İçerisinden geçtiğimiz böylesi bir küresel salgın döneminde, pozitif vakalar gibi, temaslı kişilerin olması da bu sürecin doğal bir sonucudur.

Ülkemizde süreç ilk günden beridir son derece başarılı bir şekilde yönetilmektedir. Bazı haber kaynaklarında, Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan bir kişinin temaslı olduğu haberi yer almıştır. Söz konusu bilgi doğrudur. Ancak çalışanımızın test sonucu negatif olmakla birlikte, kendisi şu anda temaslı karantinasındadır. Endişelenecek bir durum söz konusu değildir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gereken önlemler alınmıştır. Bu vesile ile bir kere daha tüm halkımıza, bu zor süreçte, maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara eksiksizce uymaları gerektiğini belirtir, hem ülkemizin hem de dünyanın bir an önce bu süreci geride bırakmasını dileriz.