  • BIST 3.388,05
  • Altın 1000.284
  • Dolar 18.2529
  • Euro 18.2743
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Önemli Açıklama

» »
Cumhurbaşkanlığı KTAMS ve KAMU-SEN’in bugün Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamaya yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Önemli Açıklama

Açıklama şöyle:

Kamuda örgütlü KTAMS ve KAMU-SEN’in yöneticileri tarafından, devletimizin en önemli kurumlarından Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu’na yönelik öne sürülen iddialar ve bahse konu kurumlar arasında oluşan ihtilaf, sendikaların bugün Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla bir başka safhaya taşınmıştır.

Her iki sendika başkanı, yapmış oldukları açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çağrıda bulunarak KHK başkanının görevden alınmasını talep etmiştir.

Demokratik hukuk devleti olan KKTC’de, her birey ve kurumun kendilerine yasalarla çizilen kazanımlarını arama hakkının her koşulda baki olduğu gerçeğinden yola çıktığımızda, ilgili sendikaların haklarını hukuken aramasında bir engel olmadığını hatırlatmakta fayda vardır

Bağımsız bir kurum olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun farklı dönemlerde atanmış yönetimi tarafından oy birliğiyle alınan bir karara, Cumhurbaşkanı Tatar’ın müdahale etmesinin hukuken ve etik olarak söz konusu olamayacağına dikkati çekiyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, komisyona sadece KHK Başkanı Ömer Köseoğlu ve KHK üyesi Hüseyin Kavaz’ı atadığını, diğer tüm üyelerin farklı dönemde atandığını vurgulamakta yarar vardır.

Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın Kamu Hizmeti Komisyonu başkanı ve üyelerinin istifaları ve görevlerine son verilmesiyle ilgili dördüncü kısımda, komisyon başkanının görevden alınmasına sebebiyet verecek gerekçe net bir şekilde ortadadır ve bugün sendikalarla KHK arasında yaşanan ihtilafta KHK başkanının görevden alınmasını gerektirecek herhangi bir unsur ortada bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, siyasi saikle Cumhurbaşkanı Tatar’ı yaşanmakta olan ihtilafın içine çekmeye çalışmak, kabul görecek bir yaklaşım olmayacaktır.

Hiç kuşkusuz, kurumlar arasında yaşanan ihtilaf, ülkede kurumlar arası güven nosyonunu sarsacağından toplumsal barışa büyük zarar verme potansiyeli taşımaktadır.

Bu nedenledir ki, sendikalar ve Kamu Hizmeti Komisyonu arasında yaşanmakta olan sürecin taraflarının olaya itidalle yaklaşarak ortak bir noktada uzlaşması, toplumsal fayda bağlamında ivedilikle gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yasaların kendisine verdiği yetki ışığında, görevini toplumsal fayda merkezli yürütmeye, demokratik bir hukuk devleti olan KKTC’nin tüm kurumlarına eşit mesafede durmaya her zaman olduğu gibi bugün de devam edecektir.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP: Yarattığınız kaosla eğitimi bitirdiniz!14 Eylül 2022 Çarşamba 15:24
  • Tatar: Turizm alanındaki başarılarımız küçümsenemez14 Eylül 2022 Çarşamba 15:20
  • AYM Kararına göre mevcut seçilmişlerin görev ve yetkileri 2022 Haziran ayı sonunda son buldu14 Eylül 2022 Çarşamba 15:04
  • Erhürman: Bırakın uzlaşmayı, uzlaşı arayışı dahi olmadı14 Eylül 2022 Çarşamba 14:57
  • Töre: KKTC her Türk'ün şerefi olmalıdır14 Eylül 2022 Çarşamba 14:53
  • Yüksek Adliye Kurulu, terfi eden ve atanan yargıçları açıkladı14 Eylül 2022 Çarşamba 14:41
  • Üreticiye önemli çağrı!14 Eylül 2022 Çarşamba 14:33
  • Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama!14 Eylül 2022 Çarşamba 14:30
  • Gazimağusa Belediyesinde iş bırakma eylemi…14 Eylül 2022 Çarşamba 14:25
  • CTP Genel Sekreteri Akansoy: CTP olarak hiçbir zaman duruşumuzu değiştirmedik14 Eylül 2022 Çarşamba 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti