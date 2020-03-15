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Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü mücadelesinde BM, AB ve UNDP ile işbirliği girişimleri sürüyor

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Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü mücadelesinde BM, AB ve UNDP ile işbirliği girişimleri sürüyor
Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü mücadelesinde BM, AB ve UNDP ile işbirliği girişimleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü mücadelesinde BM, AB ve UNDP ile işbirliği girişimleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığının, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve UNDP-PFF Program Sorumlusu Tiziana Zennaro ile koronavirüsü mücadele konusundaki görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, yaptığı görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafının uluslararası makamlara işbirliği çağrısını yinelendi.

Devam eden girişimler kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile uzman desteği ve kesintisiz bilgi paylaşımı sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile de yeniden görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin yürüttüğü diplomatik girişimlerde, hükümetin Cuma günü koronavirüsü ile mücadele kapsamında AB’den talep ettiği destek ve ekipman ihtiyaçlarının bir an önce sağlanmasının ülkemizde yaşanması olası bir salgının önüne geçilebilmesi açısından çok önemli olduğunu da vurguladı.

Erçin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesinde, bu dönemde koronavirüs ile mücadelede uzman desteği ve kesintisiz bilgi paylaşımının hem Kıbrıs Türk tarafının hem de global çapta devam eden mücadeleye katkısının büyük olacağının altı çizerek, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile bu köprünün kurulabilmesi için gerekli girişimlerin olumlu sonuçlanmasının önemine vurgu yaptı.

Özel Temsilci Erçin, hükümetin Cuma günü koronavirüsü ile mücadele kapsamında AB’den talep ettiği destek ve ekipman ihtiyaçlarının bir an önce sağlanmasının ülkemizde yaşanması olası bir salgının önüne geçilebilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda, koronavirüsü ile mücadele bağlamında BM, AB ve UNDP yetkililerine KKTC’nin aldığı tedbirlerle ilgili bilgi vererek, özellikle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu virüsle mücadelede vurguladığı küresel işbirliğinin önemini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin Kıbrıs Türk tarafının uluslararası makamlara işbirliği çağrısını yineledi.

Yapılan girişimler neticesinde, AB, BM ve UNDP yetkilileri, teknik ve ekipman taleplerinin tüm dünyada en fazla talep edilenlerle aynı olduğunu, talep edilenlerin karşılanabilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirttiler.

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