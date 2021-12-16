Cumhurbaşknaı Cumhurbaşkanı Tatar, Fethinin 450. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu'na katkı koyanları kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Öğretim Üyeleri ve Antalya Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ile çevrim içi görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Öğretim Üyeleri ve Antalya Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ile çevrim içi görüşme yaptı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmeyi, “Fethinin 450. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu’nun” gerçekleşmesine katkı koyanları kutlamak amacıyla yaptı.



Konuşmasına, Kıbrıs davasını anlatmanın ve kamuoyu desteği almanın öneminden bahsederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, sempozyumun çok büyük bir ilgiyle karşılanmasından ve yoğun bir izleyici kitlesine ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek konferans sonuç bildirgesinde çok önemli tespitlerin yapıldığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Adası’ndaki Türk egemenliğinin, Osmanlılardan çok daha önce başladığını; 11. ve 12. yüzyıllardan başlayarak adanın, Mısır Memlüklü Devleti’nin siyasi ve ekonomik kontrolü altında geçirdiği 800 yılın, akademik çalışmalarla da teyit edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.



Daha sonra 80 bin şehit verilerek adanın Türk yurdu haline getirildiğini ve Kıbrıs Türk halkı olarak atalarımızdan kalan bu kutsal mirası ve Kıbrıs’taki Türk varlığının devamı için her daim mücadele edeceğimizi söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu noktada KKTC’nin tanıtımı için yapılan bilimsel çalışmaların önemine değinerek KKTC aleyhinde ortaya çıkan dezenformasyon, kara propaganda, beşinci kol faaliyetleri ve psikolojik algı operasyonları karşısında ortak mücadele verilmesinin önemine dikkat çekti.



Kıbrıs Türk halkının en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunun ve hiçbir zaman Rum egemenliği altında yaşamadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, maruz kalınan insanlık dışı ambargo ve izolasyonlara rağmen, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle özellikle üniversite ve turizm sektörlerinde büyük başarılar elde edildiğini belirtti.

Turizm sektöründe dünya çapında bir marka olan Antalya’nın imkânlarından da faydalanmak istediklerini ifade eden Tatar, KKTC ile Antalya arasında yapılacak paket programlarla Antalya’daki bir kısım turistin KKTC’de de konuk edilebileceğini söyledi.



KIBRIS DAVASI TÜM TÜRK DÜNYASININ DAVASI

Katılımcılar ise Kıbrıs için yapılması gereken ne varsa yapmaya her zaman hazır olduklarını, Cumhurbaşkanı’nın gösterdiği milli duruşun çok önemli olduğunu ve kendilerine cesaret verdiğinin altını çizip Kıbrıs davasının tüm Türk dünyasının davası olduğunu belirttiler. Ayrıca 1890’lı yıllardan sonra özellikle 1934 sonrası yerleşen 6000 civarında önemli bir Kıbrıs Türkü nüfusuna sahip olan Antalya’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı konuk etmekten büyük onur duyacaklarını ifade eden katılımcılar; iş birliği olanaklarının gelişmesi için her türlü yardıma hazır olduklarını dile getirdi.



Görüşmeye; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güven Dinç, Antalya Türk Ocağı Başkanı Abdullah Uysal, Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği Başkanı Özer S. Özgüç, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı M. Vural Önal ve bu görüşmeyi organize eden Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal katıldı.