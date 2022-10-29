Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de Tören ve Etkinliklerle Kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda törenler ve etkinlikler düzenlenecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’da başlayacak törenle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Lefkoşa Dereboyu’nda saat 16.00’da da kortej yapılacak.

Gazimağusa’da saat 11.55’te Zafer Anıtı önünde tören düzenlenecek. Saat 12.30’da ise İsmet İnönü Bulvarı’nda kortej gerçekleştirilecek. Kutlamalar, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konseri ve müzik dinletisi ile tamamlanacak.

Girne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Anıtı’nda saat 09.30’da başlayacak törenle kutlanacak. Saat 15.00’te ise kortej yapılacak. Yürüyüş, Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak. Yürüyüş sonunda, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bandosu tarafından konser verilecek.

Güzelyurt’ta da saat 11.30’da Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek. Törenin ardından saat 11.45’te Atatürk Anıtı-Güzelyurt Kapalı Çarşı güzergahında kortej yapılacak.

Lefke’de Cumhuriyet Bayramı töreni ise saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Tören öncesi saat 09.45’de Lefke Atatürk Parkı-Asmalı Kahve güzergahında kortej gerçekleştirilecek.

İskele’de saat 10.45’te Ecevit Meydanı’nda tören düzenlenecek. İskele’deki kortej, saat 11.00’de İskele Belediye Binası-İskele Meydanı güzergahında yer alacak.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Spor Dairesi etkinlikleri kapsamında, bazı spor etkinlikleri de yapılacak.