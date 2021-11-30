Cumhuriyet çalışanları: İşten çıkartmalar gazete tarihinde kara bir leke

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yaptığı açıklamada işten çıkartmaların "29 Kasım 2021 günü Cumhuriyet Gazetesi tarihine kara bir leke olarak geçtiği" iddia edilirken, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ve şirket yönetim kurulu üyeleri Osman Özer ve Adnan Arslan suçlandı.

Açıklamada "16 Kasım 2021 tarihinde yapılan Cumhuriyet Vakfı toplantısında, en az 15 kişinin işten çıkarılması, bununla ilgili Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın öneri sunması kararlaştırıldığı" hatırlatıldı.

"Bu karar sonrası gerek Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya, yazıişleri ekibi ve servis şeflerinin, çekincelerini dile getirdiği ve hiç kimsenin işinden olmaması için yapıcı öneriler ve özverilerde bulunma kararı alındığı" vurgulandı.

Açıklama "Ancak, çalışanın sesine kulak tıkayan, kendilerine sunulacak önerileri bile beklemeyen Alev Coşkun, Adnan Arslan ve Osman Özer’den oluşan şirket yönetim kurulu, Cumhuriyet ilkeleriyle uyuşmayan bir kararla sekiz çalışma arkadaşımızı Cumhuriyet’ten koparmıştır" ifadeleri yer aldı ve Bu kararla, Cumhuriyet Vakfı tarafından gazeteyle ilgili kararlarda tek yetkili kılınan Yürütme Kurulu ve Genel Yayın Yönetmenliği makamının iradesinin çiğnendiği" savunuldu.

"İşten çıkartmalara gerekçe olarak gösterilen 'ekonomik nedenler' savını kabul etmediklerini" belirten gazete çalışanlarının açıklamasında "Bu, Cumhuriyet’in gazetecilik anlayışına vurulmuş bir darbe, yayın çizgisine yönelik bir operasyondur. Bu operasyonun kimler tarafından yapıldığını biliyoruz… Seçim sürecine giren Türkiye’nin en önemli gazetesinin yayın politikasına müdahale girişiminin de tehlikenin de farkındayız..." ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet çalışanlarnın açıklamasında ayrıca Alev Coşkun, Işık Kansu, Adnan Arslan ve Osman Özer derhal istifaya davet edildi.