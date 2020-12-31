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Cumhuriyet Meclis Başkanı Uluçay Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, halkın yeni yılını kutlayarak, maddi ve manevi tüm sıkıntıların en kısa sürede ortadan kalkması temennisinde bulundu.
Cumhuriyet Meclis Başkanı Uluçay Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, halkın yeni yılını kutlayarak, maddi ve manevi tüm sıkıntıların en kısa sürede ortadan kalkması temennisinde bulundu. Uluçay, “Umudum, yeni yılla birlikte tüm bölge ülkelerinin Kıbrıs Türk halkının da içerisinde yer alacağı diyalog kanallarının çalıştırılmasına fırsat tanımalarıdır” dedi.

Uluçay, yayımladığı yeni yıl mesajında, Covid-19’un küresel salgına dönüşmesinin hayatın büyük ölçüde sekteye uğramasına sebep olduğunu, alınan tedbirlerin tüm dünyada ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdiğini söyleyerek, sağlık alanındaki yatırımların ülke güvenliği ve refahı için en az askeri harcamalar kadar önemli olduğunu kaydetti.

Gerekli derslerin çıkarılması ve önceliklerin yeniden belirlenmesi gerektiğini belirten Uluçay, bunun yapılmaması halinde yakın gelecekte daha zor ve her bakımdan daha maliyetli koşullarla karşılaşmanın kaçınılmaz olacağını söyledi.

“DİYALOG VE DİPLOMASİ TÜM BU SORUNLARIN AŞILMASINDA EN GERÇEKÇİ YÖNTEM”

Uluçay, 2020 yılında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliklere de değindi.

Deniz yetki alanları ve doğal zenginliklerin paylaşımı konularında bölgenin sıcak çatışma riskini zaman zaman hissettiğini belirten Uluçay, şunları kaydetti:

“Her zaman olduğu gibi, diyalog ve diplomasinin tüm bu sorunların aşılmasında en gerçekçi yöntem olduğunu vurgulamak isterim. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini yok sayan, gıyabımızda bizlere ait olanlara dair ve bizim rızamız hilafına yapılan tüm girişimlere sonuna kadar itiraz edecek ve mücadele edeceğiz. Umudum, yeni yılla birlikte tüm bölge ülkelerinin Kıbrıs Türk halkının da içerisinde yer alacağı diyalog kanallarının çalıştırılmasına fırsat tanımalarıdır.”

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