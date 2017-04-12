Cumhuriyet Meclisi Araştırma Komitesi toplandı

Meclis’ten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Dr. Erdal Özcenk başkanlığında toplanan komite, gündeminde bulunan çalışma yöntemini belirledi.
2013 Yılında Gerçekleşen Polis Terfilerinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Dr. Erdal Özcenk, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Dr. Salih İzbul ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.
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