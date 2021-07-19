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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, “haklı ve onurlu mücadelemizi yeni nesillerimize aktararak ilerlemeliyiz” dedi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, “haklı ve onurlu mücadelemizi yeni nesillerimize aktararak ilerlemeliyiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, bu topraklar üzerinde hür ve barış içerisinde yaşıyorsak, bunu 47 yıl önce Anavatan Türkiye tarafından gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış Harekatı’na borçluyuz. Kıbrıs Türk halkı olarak dinmeyen ümitlerimizle, mücadeleci ruhumuzla ve hürriyet aşkımızla amansız bir varoluş mücadelesi vererek bu günlere gelmiş bulunmaktayız. 

Bugünlerin kıymetini bilerek geçmişin acı tecrübelerini bir kez daha yaşamamak ve egemen bir biçimde varlığımızı sürdürmek için haklarımızı en iyi şekilde savunarak devletimize sahip çıkmalıyız. Dolayısıyla haklı ve onurlu mücadelemizi yeni nesillerimize aktararak ilerlemeliyiz.

Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974’te dönemin Türkiye Başbakanı merhum Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’ın ortaya koydukları irade sayesinde hiçbir tereddütte bulunmadan adamıza çıkarma yapan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yıllarca can ve mal güvenliğimizi koruyan kahraman mücahitlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu bağlamda canlarını, kanlarını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.”

Her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında dimdik duran Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün ve Türk ordusunun adadaki varlığının, elzem bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sennaroğlu, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla her alanda Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler kurarak birlikte daha güçlü olacağımızı tüm dünyaya göstermeliyiz. 

Bu yıl, 20 Temmuz kutlamaları kapsamında kalabalık bir heyetle ülkemizi ziyaret ederek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda halkımıza hitap ederek dünyaya önemli mesajlar verecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, beraberindeki tüm yetkililere ve ilk kez ülkemize resmi ziyarette bulunan Azerbaycan milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”        

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