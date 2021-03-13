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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti: ‘14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ülkemizde ve dünyada sağlık alanında görev yapanları selamlıyor ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Bir yılı aşkın bir süredir dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınıyla mücadelede en hayati görevi icra eden sağlık çalışanları adeta isimsiz kahramanlara dönüşmüştür. En küçük sağlık ocağından başlayarak her aşamada bireylerin ve toplumun sağlığı için fedakârca görev yapan doktor, hemşire ve tüm diğer sağlık çalışanlarına maddi ve manevi borcumuz büyüktür. Covid-19 salgını nedeniyle en çok kayıp veren, en ağır bedel ödeyen ve tüm bunlara rağmen hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarımızı sadece Tıp Bayramı’nda hatırlamamalıyız.

Bu alanda görev yapanların özlük hakları, hastanelerimizin altyapısı ve sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu mali kaynaklar kısa ve uzun vadeli planlamalarımızda dikkate alınmalı ve gereken tüm imkânları seferber edilmelidir. Cumhuriyet Meclisi, bu konuda üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirme hususunda her zaman gerekli hassasiyeti ortaya koymaya hazırdır. Tıp Bayramı vesilesiyle halkımıza sağlık dilerken, Covid-19 salgının bir an önce ülkemizde ve dünyada son bulmasını temenni ediyorum.‘ 

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