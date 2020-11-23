Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin mimarları olan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü, en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Uluçay mesajında, şunları dile getirdi:

“ ‘Benim asıl anlatılacak yanım, öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir’ sözleriyle her yılın 24 Kasım Günü’nü öğretmenlere armağan eden Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, bir toplum için öğretmenliğin ne denli kutsal olduğunu biliyordu. Toplumlarda belli görevleri icra ederek geleceğe ışık tutan nice meslek sahibi kişiler, öğretmenlerin emeği ve özverisiyle yetişmişlerdir. Fikren, ilmen, bedenen kuvvetli toplumlar, ancak bu nitelik ve kabiliyetteki öğretmenlerin sayesinde yetişir.”