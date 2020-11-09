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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın 10 Kasım mesajı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın 10 Kasım mesajı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın 10 Kasım mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, tarihsel süreç boyunca Kıbrıs Türk halkının, kendi topraklarında özgürce ve birlikte barış içinde var olma mücadelesinin yol göstericisi olarak Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini belirtti. 

Uluçay, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, dağılmış bir imparatorluğun küllerinden çağdaş bir devlet inşa eden Atatürk’ün sadece Türkiye Cumhuriyet tarihine değil; dünya tarihine damga vurmuş bir lider olduğunu belirtti. 

Teberrüken Uluçay, “Öyle ki; Doğulu milletler O’nu, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderi ve rehberi olarak benimsemiş; Batılı milletler ise vefatını Dünya ve Avrupa için büyük bir kayıp olarak görmüştür” dedi.

Uluçay, öte yandan Kıbrıs Türk halkının da boyunduruğu altında bulunduğu İngiliz Sömürge Yönetimi’nin tüm kısıtlama ve baskılarına, daha ilk günden Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sarılarak karşı koyduğunu kaydetti. 

Uluçay mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Halkımız, o yıllardan başlayarak Atatürk’ün çizgisinden hiçbir zaman sapmayarak yoluna devam etmiştir. Tarihsel süreç boyunca Kıbrıs Türk halkı, kendi topraklarında özgürce ve birlikte barış içinde var olma mücadelesinin yol göstericisi olarak Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiştir.
Bölgemiz denizlerinde suların ısındığı, çatışma olasılıklarının dillendirildiği ve savaş çanlarının çaldığı şu günlerde ise Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması için uluslararası bir konferans yapılmasının planlandığı bir dönemden geçiyoruz. Tam da bugün Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünya’da Barış” şiarını bir kez daha hatırlatarak, artık çok geç olmadan diğer tarafların da Ulu Önder’in vizyonu ile hareket etmesini temenni ediyor; bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. Yılında özlem, saygı ve hayranlıkla anıyorum”

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