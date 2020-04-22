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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın 23 Nisan Mesajı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, özellikle de çocuklarımıza bu önemli ve tarihi günün önemini anlatmak, daha iyi bir gelecek hazırlama ödevimizi hatırlatmak isterim.” dedi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın 23 Nisan Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, özellikle de çocuklarımıza bu önemli ve tarihi günün önemini anlatmak, daha iyi bir gelecek hazırlama ödevimizi hatırlatmak isterim.” dedi.

Uluçay yayınladığı 23 Nisan mesajında, Mustafa Kemal Atatürk tarafından TBMM’nin kuruluşu gününden bu yana bu bilinçle yetişen nesillerinTürk Milletini hep ileriye taşıdığını ifade etti.

CoVid-19’la mücadele kapsamında alınan birçok kısıtlayıcı ve hayatı zorlaştıran tedbirlerin tecrübe edildiği günlerde, çocukların eğitiminin en önemli meselelerden biri olduğunu belirten Uluçay, maddi zorluklar, aksayan eğitim ve daha nice mahrumiyet yaşanırken, çocukların bu dönemi, madden ve manen en az etkilenecek şekilde atlatmaları için el gelenin en iyisinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Uluçay şöyle devam etti:

“Unutmayalım ki, çocuklarımız, ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın geleceğidir.

Çocuklarımıza daha iyi gelecek hazırlamak en büyük ödevimizdir. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilke ve değerlere bağlı nesillerin yetişebilmesi, ülkemizin bu değerleri içselleştiren bireylere emanet edilmesi en hayati meseledir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutlar ülkemiz ve tüm Dünya çocuklarının barış içinde olacağı bir yaşam dilerim.”

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