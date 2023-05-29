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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Erdoğan’ı kutladı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Erdoğan’ı kutladı

Zorlu Töre mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Ana vatanımız Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu, büyük bir demokrasi şöleni içerisinde geçmiştir. 

Seçim sonuçları sonucunda Türkiye’nin 13.Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyoruz. 

Türk yüzyılının devam edeceği bu süreçte Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. 

 

Seçim sonuçlarının Anavatanımıza ve Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. 

Türk Milletinin yeni yüzyılına müjdeler olsun, tebrik ediyoruz.” 

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