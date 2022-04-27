  • BIST 2.453,32
  • Altın 899.942
  • Dolar 14.8291
  • Euro 15.6481
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAArıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre Kadir Gecesi Nedeniyle Mesaj Yayımladı

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre Kadir Gecesi Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre Kadir Gecesi Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı. 

Töre mesajında şunları kaydetti: 

“Kadir Gecesi dinimizde en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve yardımların bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır.  

Tarih boyunca uğruna nice şehitler verdiğimiz aziz vatanımızda huzur içinde yaşamak ve aynı zamanda tüm insanlar için sevgi ve barışın egemen olması en büyük dileğimizdir. Bu mübarek bayram arifesinde tüm güzelliklerin dünyamızı etkilemesini temenni ederim. 

Ramazan Bayramı’nın müjdecisi, insanoğlunun yaşamına rehber olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, başta halkımız ve aziz Türk milleti olmak üzere tüm İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ederim. Allah oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin.” 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS, Yetkili Olduğu Bakanlık ve Kurumları Açıkladı27 Nisan 2022 Çarşamba 15:53
  • Dikkat Elektrik Kesintisi Var27 Nisan 2022 Çarşamba 15:46
  • Şefik, 30 Haziran 2022'de belediye başkanlarının görevi sona erecek27 Nisan 2022 Çarşamba 15:26
  • ŞPO:“Adalete, hukuka ve insanlığa karşı işlenen büyük bir suç”27 Nisan 2022 Çarşamba 15:05
  • Yasemin Çobanoğlu: 26 Nisan unutulmaması gereken bir tarihtir27 Nisan 2022 Çarşamba 14:39
  • Son Dakika: KIB-TEK Genel Müdürü Erdoğan görevinden uzaklaştırıldı27 Nisan 2022 Çarşamba 14:37
  • KTÖS: AKP iktidarı, suçsuz insanlara ceza vererek baskı ve korku imparatorluğunu iktidarda tutmaya çalışmaktadır27 Nisan 2022 Çarşamba 12:37
  • Tokatlıoğlu: Siyasi Gelişmeler Ülkeye Vakit Kaybettirdi, Ekonomik Krizin Tuzu Biberi Oldu27 Nisan 2022 Çarşamba 12:25
  • Dörtyol kavşağında korkutan kaza27 Nisan 2022 Çarşamba 12:23
  • İhmal sonucu yangın meydana geldi27 Nisan 2022 Çarşamba 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti