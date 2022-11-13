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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Kıbrıs Türk halkı, bu acı hadisede her zaman olduğu gibi yine Anavatanı'nın yanındadır

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Kıbrıs Türk halkı, bu acı hadisede her zaman olduğu gibi yine Anavatanı'nın yanındadır
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Kıbrıs Türk halkı, bu acı hadisede her zaman olduğu gibi yine Anavatanı'nın yanındadır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama ile ilgili açıklama yayınladı.

Töre, açıklamasında şunları kaydetti:

“İstanbul Taksim’de hain saldırı sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan kardeşlerimizin  haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyorum.

Ülkemizin kuruluşunun 39. yılını kutlama arifesinde yaşadığımız bu elim hadise yüreklerimizi burkmuştur.

Bilinmelidir ki, Türk Milleti’ne karşı yapılan her türlü bölücü girişim milletimizin azim ve kararlılığı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuçsuz kalacaktır.

Türk milletini bölmek isteyenlerin bu ve bunun gibi alçak planları emellerine ulaşamayacaktır.

Kıbrıs Türk halkı, bu acı hadisede her zaman olduğu gibi yine Anavatanının yanındadır.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.”

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