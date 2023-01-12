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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Türkiye Kamu-Sen’i kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Türkiye Kamu-Sen’i kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Türkiye Kamu-Sen’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisindeki büstlerin açılış törenine katılan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Heyette, Konfederasyonun KKTC’deki temsilci sendikası Kıbrıs Türk Memur Sendikasının Genel Başkanı Akın Manga da yer aldı.

Kabuldeki konuşmada Zorlu Töre, davete icabet ettiklerinden dolayı heyete teşekkür etti ve liderler olmasa halkın bir araya gelemeyeceğini, Kuvâ-yi Milliye ruhu için Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın çok önemli olduğunu, o nedenle bu liderleri ölümsüzleştirmek istediklerini kaydetti.

Töre, çalışmanın örnek olmasını da arzuladıklarını kaydetti.

Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney de, açılışa davet edilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Konfederasyonun her zaman Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu mücadeleyi desteklediğini kaydetti.

Güney, kahramanlarını unutan milletin geleceğinin de güvende olamayacağını belirterek, büst çalışmasına destek belirtti.

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