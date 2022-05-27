  • BIST 2.458,83
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3915
  • Euro 17.5812
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, üniversiteler arası Ambulans Rallisi etkinliğine katıldı

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Paramedik Derneği tarafından Taşken Doğa Parkı’nda Organize edilen Üniversiteler Arası Ambulans Rallisi etkinliğine katılarak dereceye girenlere ödüllerini verdi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, üniversiteler arası Ambulans Rallisi etkinliğine katıldı

Töre, öğrencilere hitaben burada yaptığı konuşmada ilk yardımın ve hayat kurtarmanın önemini değinerek bu mesleği seçen öğrencileri kutladı.

İnsani yardımın kutsal bir görev olduğunu ifade eden Başkan Töre, Türk milletinin bir savaşta düşmanın yaralılarına bile yardım eli uzattığını söyledi.

Töre: “İnsanların yardımına koşarak onları hayatta tutabilmek için verilen mücadele, bizi yaratan rabbimize karşı bir sorumluluk, bir görevdir. Sadece insanlara değil hayvanların yaralarını sarmak için verilen mücadele de bizler için önemlidir.” dedi.

Anadolu’dan gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören bir çok öğrenci olduğunu anımsatan Töre, şunları kaydetti:

“Burası sizin de vatanınızdır. Burada yaşayan insanlar da ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesini benimseyen bir halktır. Onun için ayrımız gayrımız yoktur. Biriz ve beraberiz”

Başkan Töre, konuşmasının ardından etkinlikte dereceye giren takımlara madalyalarını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: Ben faşist değilim27 Mayıs 2022 Cuma 10:44
  • HAK-SEN den tepki27 Mayıs 2022 Cuma 10:38
  • Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneğinden eleştiri27 Mayıs 2022 Cuma 10:35
  • Yumurtaya da okkalı zam!27 Mayıs 2022 Cuma 10:25
  • Bakanlar Kurulu bugün toplanacak27 Mayıs 2022 Cuma 10:20
  • Cumhuriyet Meclisi, HP Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın dilekçeyle milletvekilliğinden çekilme kararı ile ilgili açıklama27 Mayıs 2022 Cuma 10:15
  • Ersin Tatar ,Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Kıbrıs’ta iki devlete karşı çıkmasını eleştirdi27 Mayıs 2022 Cuma 10:12
  • Gözler alınacak kararlarda...27 Mayıs 2022 Cuma 10:11
  • Hasan Onalt, hayatını kaybetti!27 Mayıs 2022 Cuma 10:10
  • TDP'den eleştiri27 Mayıs 2022 Cuma 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti