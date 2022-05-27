Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, üniversiteler arası Ambulans Rallisi etkinliğine katıldı

Töre, öğrencilere hitaben burada yaptığı konuşmada ilk yardımın ve hayat kurtarmanın önemini değinerek bu mesleği seçen öğrencileri kutladı.

İnsani yardımın kutsal bir görev olduğunu ifade eden Başkan Töre, Türk milletinin bir savaşta düşmanın yaralılarına bile yardım eli uzattığını söyledi.

Töre: “İnsanların yardımına koşarak onları hayatta tutabilmek için verilen mücadele, bizi yaratan rabbimize karşı bir sorumluluk, bir görevdir. Sadece insanlara değil hayvanların yaralarını sarmak için verilen mücadele de bizler için önemlidir.” dedi.

Anadolu’dan gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören bir çok öğrenci olduğunu anımsatan Töre, şunları kaydetti:

“Burası sizin de vatanınızdır. Burada yaşayan insanlar da ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesini benimseyen bir halktır. Onun için ayrımız gayrımız yoktur. Biriz ve beraberiz”

Başkan Töre, konuşmasının ardından etkinlikte dereceye giren takımlara madalyalarını verdi.