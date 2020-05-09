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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay’dan Anneler Günü Mesajı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay’dan Anneler Günü Mesajı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay’dan Anneler Günü Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluçay’ın mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk toplumunun en zor günlerinde fedakârlık ve sabırla çocuklarını yetiştiren, karşılık beklemeden, sevgi, şefkat ve hoşgörüyle eşsiz sahiplenişin güzide mimarları olan annelerimizin değeri her daim bilinmelidir.
Onları sadece Anneler Günü’nde değil, ömür boyu sevgi ve içtenlikle karşılamalıyız.
Annelerimizi daima mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır. 
Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için de en değerli hazinedir. 

Annelerimizin tüm iş kollarında emekçi olarak çalıştığını ve emekleriyle bu ülkeyi kalkındırdıklarını asla unutmamalıyız. Dahası, demokratik siyasetin vazgeçilmezi olan kadınların siyasete ve yönetime katılımı da yine annelerimizin zorlu mücadeleleri sonucunda elde edilmiştir. 

Ülkemizin ve dünyamızın geçtiği bu zor günlerde uzmanların tavsiye ettiği sosyal mesafe ve hijyen kurallarını unutmamak gerektiğini hatırlatıyor, bizleri dünyaya getiren, büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, annelerimizin Anneler Günü’nü canı gönülden kutluyorum.”

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