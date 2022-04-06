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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mavi Vatan Derneği'ni Kabul Etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mavi Vatan Derneği'ni Kabul Etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mavi Vatan Derneği'ni Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cihangir Özyer başkanlığındaki Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği heyetini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Dernek Başkanı Özyer, derneğin çalışmaları hakkında Töre’ye bilgiler verirken, Meclis ile “yakın iş birliğinde” olmak istediklerini belirtti.

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Meclis Başkanı Töre de konuşmasında “Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini” ifade ederek, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Derneğin bazı Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

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