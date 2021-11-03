Cumhuriyet Meclisi bugün de toplanmayı deneyecek

Meclis Genel Kurulu toplantısı dün yine nisaba takıldı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Önder Sennaroğlu başkanlığında iki kez toplanmayı denedi.
Nisabın sağlanamaması nedeniyle toplantı bugüne ertelendi.
Meclis Genel Kurulu toplantısı dün yine nisaba takıldı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Önder Sennaroğlu başkanlığında iki kez toplanmayı denedi.
Nisabın sağlanamaması nedeniyle toplantı bugüne ertelendi.
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