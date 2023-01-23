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Cumhuriyet Meclisi, bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi, bugün toplanıyor. Gündemde Sayıştay Komitesi’nin KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’na ilişkin dört raporu bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi, bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün  toplanacak. Gündemde, Sayıştay Komitesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’na (GÜÇ-KUR) ilişkin dört raporu bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı saat 10.00’da başlayacak. 

Toplantının gündeminde; Sayıştay Komitesi’nin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:8/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2019 - 30 Haziran 2020 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:7/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:9/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2021 - 30 Haziran 2022 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:10/1/2022) ilişkin raporu yer alıyor.

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