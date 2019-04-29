Cumhuriyet Meclisi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantı saat 10.45’te başladı.

Genel Kurul’un gündeminde 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor. Genel Kurul, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 19 Nisan’da yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları gösteren cetveli de ele alacak.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 26 Nisan’da 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul ederek Genel Kurul’a sevk etmişti.

Bakanlıkların KIB-TEK’e borçlarıyla kurumdan alacaklarına karşılık mahsuplaşmak suretiyle ödenmesi, devlet dairelerinin yurt dışından ithal ettiği mal ve malzemelerle ilgili oluşan geçmiş yıllara ait KDV’lerin ödenmesi, devlet dairelerinin geçmiş telefon borçlarının ödenmesine olanak sağlanması ve öngörülen emekli sayısından fazla başvurudan dolayı ek bütçe yapıldığı açıklanmıştı.

2019 Mali Yılı Ek Bütçesi’nin genel gerekçesi şu şekilde:

“2019 Mali Yılı Bütçesi’nde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için öngörülen 7,731,500,000.TL ödenek 574,700,000.-TL artırılarak 8,306,200,000.-TL’na, ayrıca bütçenin finansmanı ile ilgili Gelirler Bütçesi’nde 6,880,000,000.-TL olarak öngörülen Gelir ise 574,700,000.-TL artırılarak 7,454,700,000.-TL’na yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak 2019 Mali Yılı Bütçesi’nde İç Kaynaklar olarak ifade edilen genel bütçe açığında bir değişikliğe gidilmemiştir. Yukarıdaki esaslar çerçevesinde, ilişikteki 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile sözkonusu düzenlemelerin yasallaşması amaçlanmıştır.”