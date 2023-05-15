Cumhuriyet Meclisi bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi bugün toplanacak. Meclis, 'Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı' ve komitelerden gelen tasarı ve önerileri görüşecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanması beklenen Meclis Genel Kurulu’nda, ilk olarak sunuşlara yer verilecek, ardından özel gündemde yer alacak işler bölümünde, “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı", "Genel Tarım Sigortası Fonu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı" ve "Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele alınacak.

Genel Kurul, komitelerden gelen tasarı ve önerilerin görüşülmesiyle devam edecek. Genel kurulda “Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi" ve "Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi" görüşülecek.

Seçimler ve oylaması yapılacak işler kısmında ise, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:52/1/2022) üçüncü görüşmesi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi'nin Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesinin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesinin, KKTC Cumhurbaşkanının Sayın Kaan Kutlay'ı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Olarak Atamasına İlişkin Raporu ele alınacak.

Genel Kurul’da milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.